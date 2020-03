Maria Vieira arrasa elogios de Cristina Ferreira a António Costa: "Não sou paga para passar a escova pelo lombo de ninguém"

Maria Vieira utilizou as redes sociais para criticar Cristina Ferreira, depois de a apresentadora da SIC elogiar António Costa, numa altura em que Portugal luta contra o Covid-19.

"Deixem-me dizer que tenho plena confiança nas pessoas que nos estão a dirigir. Acho que temos um primeiro-ministro do caraças, que tem mostrado desde o início de tudo isto uma segurança e uma forma de nos explicar as coisas e mais, de fazer com que todos nós tenhamos uma vida tranquila", disse Cristina Ferreira.

Agora, a humorista critica as palavras da apresentadora e realça o facto de as mesmas terem sido ditos por alguém que é “ouvida por muita gente ingénua” e que acredita “em que coisas que não correspondem à verdade. A atriz deixa ainda duras críticas a António Costa.

“Acedo hoje às redes sociais e leio este pedaço de prosa cor de rosa em forma de engraxadela televisiva, que foi dito por uma apresentadora de programas matutinos que debita lugares-comuns pela manhã e que trabalha numa emissora de televisão pró-globalista e pró-socialista, cujo director de informação é irmão do tal primeiro ministro do caraças!”, começou por escrever Maria Vieira no Facebook.

“Acontece que esse ‘primeiro ministro do caraças que faz com que todos nós tenhamos uma vida tranquila’ é o mesmo que, entre uma data de coisas muito bem geridas, geriu o país durante os fogos em Pedrógão e por isso confesso que não posso corroborar a opinião da referida apresentadora de programas matutinos; e como eu não sou paga para passar a escova pelo lombo de ninguém, muito menos pelo lombo de quem apenas merece uma valente escovadela com um ramo de ortigas, prefiro (à semelhança da referida apresentadora de programas matutinos) levantar as mãos ao céu e orar ao Senhor para que nos salve a todos, não apenas do maldito Corona-Vírus mas sobretudo da gestão e das mãos deste primeiro-ministro do caraças!”, acrescentou.

“P.S. Declaro que não estou a atacar nem a arrasar a azougada apresentadora de programas matutinos (longe de mim tal ideia) mas apenas a manifestar o meu desacordo com alguém que diz coisas pela manhã e que é ouvida por muita gente ingénua que acredita em coisas que muitas vezes não correspondem à verdade...”, rematou.