Morreu Manuel Graça, fundador do Bloco de Esquerda

Morreu este sábado, aos 67 anos, o sindicalista Manuel Graça, fundador do Bloco de Esquerda, anunciou, em comunicado, o partido.

Militante da Liga Comunista Internacionalista e do PSR, fundador do Bloco de Esquerda, Manuel Graça foi durante duas décadas o coordenador do Sindicato do Calçado, Malas e Afins do distrito de Aveiro.

Nascido em 1953, em Oliveira de Azeméis, distrito de Aveiro, Manuel Graça foi também membro do Conselho Nacional da CGTP.

“Graça foi voz de um sindicalismo crítico e combativo, interveniente nos debates sobre democracia no movimento operário. Em 1995, nas páginas da revista Combate, intervinha na polémica então aberta entre Boaventura de Sousa Santos e Álvaro Cunhal a propósito da renovação e da unidade na luta sindical”, realça o Bloco de Esquerda.

“Militante de uma vida inteira, Manuel Graça foi um exemplo de coragem e sensibilidade. Atingido por doença degenerativa, há quase uma década que Manuel Graça se encontrava retirado da intervenção. Em função das medidas de combate ao Covid-19, as cerimónias fúnebres são reservadas à família de Manuel Graça”, remata a nota.