A pandemia nas redes sociais ou o pandemónio da criatividade

Com o avançar da coisa, talvez o medo venha a ter tudo. Já tem capitais, cidades sitiadas, já tem uma vastíssima audiência, tudo fechado em casa a assistir arrepiado às suas comunicações, às conferências várias, listas de cuidados, recomendações, e tem especialistas desses de última hora, suspeitas como toda a gente, mas também frases corajosas. Em breve há-de ter também a sua pequena conta de milagres. Mas se o medo vai ter tudo, o riso também já foi assumindo as suas posições, e, por estes dias, a internet está a reunir um arsenal antivírus de memes e outros elementos para um foguetório com muitas gargalhadas à mistura. Assim, também o humor congemina as suas contra-pragas, e houve até um jornal australiano que foi impresso com oito folhas em picotado para responder à ruptura dos stocks de papel higiénico. Tudo isto para concluir que rir pode mesmo ser um dos melhores remédios.

