STTAMP teve informação de que Portugal terá recebido um avião que Espanha não deixou aterrar. Trabalhadores não excluem greve

O Sindicato Trabalhadores Transportes Área Metropolitana do Porto (STTAMP) não exclui a hipótese de avançar para uma greve nos próximos dias, queixando-se de que tudo o que é preconizado pela Direção Geral da Saúde está a falhar: “Parece-nos tudo um exercício de tecnocracia puro e duro”. Segundo disse ao SOL Leandro Silva, os trabalhadores não se sentem protegidos com as medidas já tomadas, lembrando que há áreas onde as luvas e as máscaras são desaconselhadas e lembrando que tal como em Lisboa houve já falta de desinfetante em algumas situações.



Ainda sobre a falta de segurança, o STTAMP chama a atenção para o perigo de Portugal poder ser nestes dias uma espécie de porta de entrada para aviões recusados por países como Espanha: “Fomos informados de que no Porto não terá havido voos desviados de Espanha, mas segundo tivemos conhecimento isso aconteceu no aeroporto de Lisboa, com um voo da AirChina, que usualmente não é assistido em Lisboa, mas que não terá podido voar para Espanha”, disse o STTAMP



Porta de entrada “esquecida”

“Nós estamos à frente das maiores fronteiras que existem e não há medidas de prevenção, está-se sempre à espera que a cor da fase mude de acordo com o que a DGS acha, DGS que no final de fevereiro disse na televisão que o problema não chegaria”, disse a mesma fonte.



E acrescentou: “A questão dos aeroportos neste momento está a ser esquecida. Passa na cabeça de alguém tomar medidas em relação aos cruzeiros e não se tomar em relação aos aeroportos? O que se está a fazer é a por nas mãos das companhias aéreas um ónus que deveria ser do Governo, que é proteger os trabalhadores. Acho que se está a tentar não fechar os aeroportos e deixar que sejam as companhias aéreas a cancelar os voos. As pessoas estão a ficar com medo”.



Por todos estes motivos, o sindicato não exclui avançar para uma greve: “Pomos a hipótese de fazer greve, não que nos agrade, até porque dá uma ideia de algum aproveitamento, que é algo que detestamos. Mas se assim tiver de ser, para mostrarmos a nossa indignação, assim será”.