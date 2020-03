Ordem para interditar praias devido ao coronavírus

A zona costeira passa a ficar interdita a atividades desportivas, de lazer e culturais, lúdicas e sociais. Ou seja está proibido tudo o que possa criar aglomerados nos areais.

"No alinhamento das medidas implementadas pelo Governo para conter a propagação da Covid-19, ficam interditas as atividades desportivas ou de lazer que impliquem aglomerados de pessoas, de forma a minimizar a probabilidade de disseminação do respetivo vírus nas praias", explicou o capitão-tenente Marques Coelho, dos portos de Vila do Conde e da Póvoa de Varzim, este sábado.

A interdição será levantada "logo que reunidas as necessárias condições de segurança", acrescentou, citado pelo Correio da Manhã.



Sublinhe-se que esta decisão surge depois de esta semana uma enchente na praia de Carcavelos, em Cascais, ter causado alarme face à propagação da Covid-19.