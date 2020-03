Costa e Sánchez juntos em teleconferência para preparar reunião europeia sobre fronteiras

O primeiro-ministro português e o seu homólogo espanhol têm encontrado marcado, este domingo por teleconferência, para discutir o controlo de fronteiras, antes mesmo da reunião entre os ministros da Administração Interna e da Saúde de toda a União Europeia sobre o controlo sanitário nas zonas contíguas entres Estados-membros, que se realiza na segunda-feira.

O objetivo é debater “as ações coordenadas a tomar no seio da União Europeia e sobre a gestão da fronteira comum dos dois países”, lê-se num comunicado do gabinete de António Costa, divulgado ontem, ou seja no mesmo dia em que foi confirmado que a mulher de Pedro Sánchez está infetada com o novo coronavírus.

Na segunda-feira, os ministros da Administração Interna e da Saúde da União Europeia deverão “definir medidas de controlo sanitário nas fronteiras internas e externas” dos Estados-membros.

Só então, o Executivo português “atuará em conformidade com os demais Estados-membros da União Europeia, mantendo até lá as medidas já adotadas relativamente a voos provenientes da China e Itália”, segundo o comunicado do gabinete do primeiro-ministro.