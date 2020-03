Há 76 novos casos de Covid-19 em Portugal. Aumento foi de 45%

O número de infetados com o novo coronavírus em Portugal subiu de 169 para 245 nas últimas 24 horas, segundo o último boletim da situação epidemiológica da Direção-Geral da Saúde.

Surgiram 76 novos casos confirmados e há ainda 281 pessoas a aguardar resultados laboratoriais. Do total de 245 infetados, apenas 139 pessoas estão internadas, das quais nove estão nos cuidados intensivos e duas recuperam da doença.

De momento há 14 cadeias de transmissão ativas

Quanto às áreas de residência, a maior parte dos doentes infetados 116 vive na zona da Grande Lisboa, seguindo-se a região Norte com 103 casos, a zona Centro e o Algarve com 10 casos cada um, há cinco cidadãos estrangeiros e os Açores confirmou esta madrugada o seu primeiro caso.

Desde 1 de janeiro registaram-se 2271 casos suspeitos, dos quais 1746 foram infirmados. Atualmente, estão sob vigilância das autoridades de saúde 4592 pessoas.

O aumento dos casos confirmados é de 45%, como já previa o investigador Óscar Felgueiras, que trabalha no estudo estatístico de doenças infecciosas, nas suas declarações ao SOL.

O especialista estima que Portugal passe a barreira dos mil casos confirmados no final da próxima semana e esclarece que as previsões têm por base uma média do crescimento diário de casos até esta sexta-feira, de 45%, que coincide com a trajetória da epidemia noutros países.