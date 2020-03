Covid-19. Instituto de Emprego e Formação Profissional suspende todas atividades

O Instituto de Emprego e Formação Profissional (IEFP) vai cancelar todas as suas atividades, até 9 de abril, no âmbito das medidas de contenção do surto de Covid-19.

Em comunicado, o IEFP informa que esta medida implica o cancelamento de todas as atividades de formação em curso, bem como das que se encontram programadas, até ao dia 9 de abril, altura em que "a situação será reavaliada".

"Também na área do emprego, se é um dos candidatos que recebeu convocatória para uma intervenção nos próximos dias, deve considerar a mesma sem efeito", informa a nota, para os potenciais utilizadores dos serviços.

O IEFP refere ainda que, "até comunicação em contrário, encontra-se suspensa a obrigação de procura ativa de emprego por parte dos candidatos que se encontram a auferir prestações de desemprego".

Este organismo ressalva que os serviços não estarão encerrados, mas recomenda que sejam utilizadas outras vias de comunicação, nomeadamente através de email (info.iefp@iefp.pt) ou da página da internet (www.iefponline.iefp.pt).