Mulher que esteve no Porto é o primeiro caso de coronavírus em Macau em 40 dias

Uma mulher sul-coreana que chegou a Macau vinda do Porto, onde visitou os familiares do namorado, é o primeiro caso confirmado de coronavírus em Macau em mais de um mês, mais concretamente 40 dias.

"A doente é do sexo feminino com 26 anos de idade, trabalhadora não residente da nacionalidade coreana. No dia 30 de Janeiro, saiu de Macau com o seu namorado para visitar familiares no Porto, Portugal", pode ler-se em comunicado.

"Por volta das 00h30 do dia 14 de Março, a doente chegou a Macau através da ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau, no mesmo dia, começou a manifestar tosse ligeira. No dia à tarde por ter sentido febre recorreu ao Centro Hospitalar Conde de São Januário. Após ter sido submetida ao teste de ácido nucleico foi diagnosticada com infecção por novo tipo de coronavírus, tendo sido encaminhada para a enfermaria de isolamento do Centro Hospitalar Conde de São Januário", pode ainda ler-se.

Recorde-se que Macau já registou dez casos de infeção com o Covid-19, mas já receberam todos alta hospitalar.