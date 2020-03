Marrocos. Governo envia dois aviões da TAP para trazer portugueses

Marrocos suspendeu todas as ligações aéreas com Portugal, por causa da pandemia do novo coronavírus.

O ministro dos Negócios Estrangeiros (MNE), Augusto Santos Silva, garantiu ontem que estão em preparação dois voos da TAP para retirar os portugueses que se encontram retidos em Marrocos. “Essa ajuda está a ser organizada e nós temos neste momento em preparação dois voos da TAP fretados pelo MNE que se realizarão ainda hoje, desejavelmente até às 20:00, visto que essa foi a hora limite determinada pelas autoridades marroquinas”, afirmou Augusto Santos Silva à Lusa.

De acordo com o governante, os dois voos serão realizados a partir de Marraquexe para Lisboa, porque “a grande maioria dos portugueses que foram nestes dois dias pedindo apoio à embaixada de Portugal em Marrocos sinalizaram estar em Marraquexe”. E lembrou que, o número de portugueses que já pediram apoio “excede a capacidade de um só avião, por isso é que estamos a organizar dois voos”, sublinhou.

“Espero que eles se realizem, visto que da nossa parte está tudo planeado para ser feito e por isso mesmo é que a nossa embaixada tem contactado os portugueses que pediram apoio pedindo-lhes que se dirijam já para o balcão da TAP no Aeroporto de Marraquexe para se proceder às inscrições devidas para que possamos ter as litas dos passageiros e tudo esteja devidamente regularizado e em ordem para que os voos se realizem”, acrescentou.

Um dos portugueses retidos em Marrocos, António Borges da Costa, disse estar em Marraquexe, com mais cerca de 80 portugueses. “Ontem [sábado] à tarde fizemos o check-in e estava tudo bem, à noite recebemos um e-mail a dizer que o voo estava cancelado. Estamos aqui desesperados”, afirmou à Lusa.

Recorde-se que Marrocos suspendeu todas as ligações aéreas com Portugal, por causa da pandemia do novo coronavírus.

A medida foi anunciada este sábado pela Embaixada de Portugal em Marrocos e entrou em vigor a partir das 08:00 deste domingo. O Ministério dos Negócios Estrangeiros anunciou também o cancelamento das viagens de e para Bélgica, Países Baixos e Alemanha.

Os voos para a China, Itália, França e Argélia já estavam cancelados. Também o acesso a todos os portos marroquinos no Mediterrâneo e no Atlântico está “temporariamente fechado a todos os navios de recreio, de cruzeiro e de passageiros”, de acordo com uma nota interna da Marinha mercante reproduzida pelos meios de comunicação social marroquinos.

Em Marrocos, há oito pessoas infetadas pelo novo coronavírus e uma morte.