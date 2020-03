O hino e as palmas à janela. A nova homenagem dos portugueses aos profissionais de saúde

As ruas de várias partes do país voltaram a ganhar vida. Veja alguns desses momentos.

Os portugueses voltaram hoje a ir às suas janelas para aplaudir e homenagear os profissionais de saúde e todos quanto asseguram os serviços básicos. Os relógios marcavam as 22h quando as ruas de vários pontos do país se encheram de palmas enquanto muitos cantavam o hino nacional.

A homenagem durou vários minutos e o i/SOL receberam vários vídeos de homenagens na área da Grande Lisboa (Graça, Penha de França, Amadora e Oeiras), mas nas redes sociais circulam já vários exemplos, com o de um habitante da Nazaré que decidiu tocar o hino no seu piano.

Este reconhecimento a todos quantos continuam a trabalhar surge no mesmo dia em que o Governo e o Presidente da República elogiaram a postura dos portugueses, que nas últimas horas acataram de forma geral os pedidos das autoridades e diminuíram expressivamente o contacto social.

Penha de França

Graça

Amadora

Oeiras

Nazaré