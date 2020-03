UEFA já terá solução para apurar campeão de cada país caso as Ligas não voltem

O vírus Covid-19 levou à suspensão das cinco principais ligas europeias e agora, num momento que não se sabe ao certo quando tudo voltará à normalidade, a UEFA já terá preparado uma solução final no que respeita aos títulos nacionais caso não seja possível retomar as provas.

De acordo com o jornal AS, a UEFA "é partidária que se dê o título a quem liderava no momento em que o respetivo campeonato foi suspenso caso as competições não voltem".

A confirmar-se este cenário, o campeão inglês seria o Liverpool, em Itália a Juventus, em Espanha o Barcelona, em França o PSG e na Alemanha o Bayern Munique. Por cá, o vencedor da Liga seria o FC Porto, que lidera com mais um ponto do que o Benfica, segundo classificado.

Recorde-se que durante a última semana várias federações já avançaram com alternativas para apurar o campeão caso o novo coronavírus não permita disputar a prova na forma tradicional.

Em Itália, a A Federação Italiana de Futebol (FIGC) deu para já três cenários: 1) Não atribuição do título de campeão italiano, comunicando à UEFA a lista de equipas qualificadas para as competições europeias; 2) Existência de um play-off de campeão e play-out de descida para a Série B; 3) Atribuição do título, lugares nas competições europeias e descidas tendo em conta as classificações atuais.

Já na Liga vizinha, à semelhança da Serie A, a temporada poderá vir a ser anulada. Por outro lado, também é abordada a hipótese de a prova terminar como está neste preciso momento. Numa altura que estão realizadas 27 jornadas, o campeão espanhol seria o Barcelona, que ocupa atualmente o primeiro posto, com mais dois pontos do que o Real Madrid. Há ainda outra alternativa, que passa por apurar o vencedor tendo em conta os resultados da primeira volta do campeonato: também neste cenário Messi e companhia seriam coroados campeões da La Liga.

Por sua vez, na Premier League parece ser consensual: depois da temporada incrível feita pelos reds de Jurgen Klopp, os vários clubes que integram a competição adiantaram que o troféu poderá ser já entregue aos homens de Liverpool.

Segundo a mesma publicação, a decisão final deverá ser tomada na reunião desta terça-feira (17 de março) entre o organismo que tutela o futebol europeu e os 55 representantes das federações.

Recorde-se que desta reunião vão sair várias decisões importantes. Também durante o dia de amanhã chegará a sentença final sobre as provas europeias desta época (Liga dos Campeões e Liga Europa), bem como o eventual adiamento do Europeu de futebol para 2021.

Recorde-se que o Euro, prova que ainda tem Portugal como campeão europeu, iria realizar-se entre 12 de junho a 12 de julho – um evento que ia decorrer pela primeira vez em 12 cidades europeias.