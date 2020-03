Covid-19. Montepio com novas restrições aos balcões

Os balcões do banco Montepio vão passar a funcionar em regime de abertura condicionada, mantendo as portas fechadas. Esta é uma das principais medidas anunciadas esta segunda-feira pelo banco, para prevenção e contenção do contágio do Covid-19.

“O objetivo do Banco Montepio é proteger a saúde de colaboradores e clientes, ao mesmo tempo que continua a prestar serviços bancários essenciais à comunidade e a responder às necessidades financeiras dos clientes, neste momento desafiante”, explica a entidade liderada por Pedro Leitão.

O banco explica que, quem se dirigir a um balcão do banco Montepio deve aguardar no exterior pela sua vez, “em fila e garantindo a distância de segurança, até ser encaminhado para o interior”.

Além disso, o banco só atende clientes consoante o número de colaboradores em serviço. Ou seja: um colaborador, um cliente e os clientes não devem permanecer muito tempo ao balcão.

A distância social mínima de um metro recomendada pela Direção-Geral da Saúde deve também ser respeitada.

Nesse sentido, o Montepio deixa um apelo aos clientes: “O Banco Montepio apela aos clientes que se dirijam ao Balcão apenas em caso de absoluta necessidade de atendimento presencial e reforça que tem à disposição os canais digitais e telefónicos que permitem efetuar, com total comodidade, simplicidade e segurança, a maior parte das operações bancárias”.