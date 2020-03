Três pessoas já recuperaram. Há 374 casos que aguardam resultado laboratorial

A Direção-Geral da Saúde (DGS) confirmou, esta segunda-feira, que há 331 casos confirmados de infeção pelo novo coronavírus em Portugal, mais 86 em relação ao último balanço. Segundo o boletim epidemiológico há 2203 casos que não se confirmaram e 374 casos que ainda aguardam resultado laboratorial.

Há ainda três casos de pessoas que já recuperaram. Reativamente aos doentes que continuam internados, 18 estão em unidades de cuidados intensivos. Dos doentes infetados, há 139 que estão em tratamento domiciliário.

138 casos estão confirmados na região Norte, 31 no Centro, 142 em Lisboa, 13 no Algarve e 6 no estrangeiro.

Segundo a DGS há 18 cadeias de transmissão ativa em Portugal, com casos importados da Alemanha e Áustria (1) Andorra (1) Bélgica (1) Espanha (16) França (9) Itália (14) Suíça (5).