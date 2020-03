João Cancelo: “Bruno Lage meteu-me na linha”

Atual jogador do Manchester City fala sobre a relação “de pai e filho” com o treinador dos encarnados

João Cancelo foi orientado por Bruno Lage nos juvenis do Benfica. Numa entrevista concedida à Benfica Play, o atual jogador do Manchester City relembra a boa relação com o atual treinador da equipa principal dos encarnados.

"Foi o treinador que mais me marcou na formação. Tínhamos relação de pai e filho. Era quase meu pai. Puxava-me as orelhas e metia-me na linha. Muitas vezes era difícil lidar com a minha irreverência e ele meteu-me muito na linha", contou o lateral.

"O meu pai disse que ia treinar ao Benfica e, com a alegria, caíram-me as lágrimas. Vi a alegria nos olhos meus pais e disse: 'isto está a começar a ser a sério'. Nessa mesma tarde fui treinar e quiseram logo ficar logo comigo. Disseram para ir aos treinos e foi sempre a subir", acrescentou, reconhecendo que, na altura, era “mal comportado e rebelde”.