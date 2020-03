Bruno Fernandes eleito jogador do mês de fevereiro na Premier League

Bruno Fernandes foi eleito o jogador do mês de fevereiro pela Premier League depois de ter conquistado o prémio nas votações levadas a cabo pelo Sindicato de Jogadores e pelo próprio Manchester United.

O médio dos red devils superou a concorrência de Marcos Alonso (Chelsea), Pierre-Emerick Aubameyang (Arsenal), Dominic Calvert-Lewin (Everton), Matt Doherty (Wolverhampton)e Nick Pope (Burnley) .

O internacional português soma 9 jogos pelo emblema de Old Trafford e desde que chegou que a equipa ainda não perdeu: são até agora 6 vitórias e três empates.

Desde que se transferiu para Manchester que o médio tem dado que falar, assumindo-se como o patrão da equipa - o próprio treinador norueguês Ole Gunnar Solskjær já sublinhou a importância desta contratação e a mudança de atitude do seu plantel desde a chegada do antigo capitão do Sporting.