Primeiro centro de rastreio em modelo drive thru abre no Porto

Vai ser inaugurado o primeiro centro de rastreio para o Covid-19 em modelo drive thru, em Portugal, no recinto do Queimódromo, no Porto, esta quarta-feira.

A iniciativa partiu da Unilabs, da Câmara do Porto e da Administração da Saúde do Norte, com o intuito de aliviar a corrida aos hospitais e centros de saúde e conseguir testar os doentes num ambiente mais seguro.

Para poder realizar estes testes deve ter marcação e deve ser avisado pelo SNS de quando deve comparecer no espaço. Deve deslocar-se até ao ponto de recolha, "sem entrar em contacto com outras pessoas, reduzindo o risco de infeção em cada colheita até para os profissionais envolvidos", pode ler-se num comunicado das entidades responsáveis pelo centro de rastreio, citado pelo Jornal de Notícias.

"Só se deverão deslocar ao local pessoas previamente referenciadas, já que o sistema não permitirá a execução de testes 'ad hoc'", explicam a Câmara do Porto, a Unilabs e a ARS-Norte. As entradas vão ser controladas pelas autoridades e de acordo com as entidades vai ser possível realizar cerca de 400 testes por dia, numa primeira fase, e mais tarde cerca de 700 testes diários.

Depois de conhecidos, os resultados serão enviados ao suspeito e às autoridades de saúde pública.