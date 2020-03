Jurgen Klopp: "Por favor cuidem de vocês e dos outros"

A pandemia do novo coronavírus obrigou a muitas medidas de prevenção no contexto desportivo, nomeadamente a interrupção de varias competições de futebol.

Jurgen Klopp, treinador dos reds, utilizou as redes sociais do clube para deixar uma mensagem de esperança neste momento complicado.

O técnico alemão começou a mensagem a pedir que todos "ponham a saúde em primeiro lugar" e terminou com o lema da equipa You’ll never walk alone.

"Ponham a vossa saúde em primeiro lugar. Não corram riscos. Pensem na vulnerabilidade da nossa sociedade e ajam em conformidade com a compaixão que sentem por eles. Por favor cuidem de vocês e dos outros. You’ll never walk alone", pode ler-se.

Put your health first. Don’t take any risk. Think about the vulnerable in our society and act where possible with compassion for them.



Please look after yourselves and look out for each other.



You’ll Never Walk Alone,

