Primeira morte em Portugal devido ao Covid-19 era o amigo de Jorge Jesus

Treinador do Flamengo disse no sábado que tinha perdido um amigo em Portugal devido ao coronavírus

Foi esta segunda-feira confirmada a primeira morte em Portugal devido ao Covid-19. Marta Temido, Ministra da Saúde, apenas disse que se tratava de um homem, de 80 anos, que estava internado no Hospital de Santa Maria, e que morreu hoje, mas o jornal A Bola avança que se trata do "amigo" a quem Jorge Jesus se referiu no último sábado.

Mário Veríssimo foi massagista do Estrela da Amadora e trabalhou com o atual treinador do Flamengo durante parte da carreira.

No sábado, após a vitória (2-1) do Fla sobre a Portuguesa-RJ, Jesus disse que um amigo seu tinha falecido em Portugal devido ao surto Covid-19.

"Hoje foi tudo emocionalmente complicado. Nunca joguei sem adeptos, espero que tenha sido o primeiro e último. É uma coisa aflitiva. O futebol não funciona sem adeptos, não há hipótese. A outra questão passa pelo aspeto emocional da equipa. Isto do coronavírus, com testes à equipa, preocupações com o que podemos ter, as nossas famílias... Cria um problema muito grande dentro da estrutura. Eu sou português, sei muito bem o que se está a passar em Portugal e já perdi alguns amigos", disse emocionado.

Confrontado pela jornalista se tinha perdido algum amigo em Portugal devido ao surto, o técnico português respondeu afirmativamente: "em Portugal, um".