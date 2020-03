Carolina Patrocinío sofre queda ao oitavo mês de gravidez

Na semana passada, poucos dias antes deste apocalipse, caí e tive que levar pontos na perna. Sorte a minha de ter como padrinho de casamento o melhor médico do Mundo. Hoje os riscos de ir ao hospital são bem maiores.. vejam nos stories quem nomeei para meu enfermeiro❤️ #familyfirst #staysafe #stayhome . Obrigada ao @joaocorreia79 e a todos os profissionais de saúde. Vocês são verdadeiros Heróis 🦸🏾‍♂️

A post shared by Carolina Patrocínio (@carolinapatrocinio) on Mar 16, 2020 at 9:24am PDT