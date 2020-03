Estou sob os cuidados do departamento médico do @flamengo e me sinto bem no momento. Fizemos uma contraprova e aguardamos o resultado. Agradeço desde já as mensagens de carinho e apoio que recebi de vocês. Obrigado, Nação.

