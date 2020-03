Doente avaliado como caso suspeito fica sem fazer teste

A OMS apelou para que os países testem todos os casos suspeitos e a ministra da Saúde sublinhou que estão a ser feitos esforços nesse sentido. Mantêm-se, no entanto, dificuldades. Um caso foi relatado ontem ao i por um casal sexagenário de Lisboa. A mulher começou a ter tosse e febre há cerca de um mês. No início desvalorizou, mas procurou na semana passada um hospital privado, onde lhe foi prescrito um antibiótico. Mantendo-se o quadro e uma vez que o filho viaja regularmente para Itália em trabalho, contactaram o SNS24. “Esteve uma hora para ser atendida e depois passaram para a Linha de Apoio ao Médico, onde esperámos mais uma hora. Finalmente fomos atendidos pelo médico que disse que dariam resposta. 24 horas depois recebemos a indicação de que devíamos ir ao Santa Maria ou ao Egas Moniz fazer o teste. Passados 15 minutos, ligam-nos a dizer para não irmos, uma vez que não tinha falta de ar, por isso deveria apenas permanecer em isolamento e terminar o antibiótico”. Instalada a dúvida, tentaram marcar a análise num laboratório privado. Na clínica Germano de Sousa é pedida prescrição, o que não têm. No laboratório Joaquim Chaves, a chamada demorou uma hora a ser atendida só para as primeiras informações.