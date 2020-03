Macau regista segundo caso importado em 24 horas

As suspeitas chegaram depois de ter sido detetada febre no homem, no posto fronteiriço do aeroporto.

Macau registou, esta terça-feira, um novo caso importado de infeção pelo novo coronavírus. Este é o segundo caso importado em 24 horas, depois de as autoridades detetarem o primeiro caso de infeção pelo novo coronavírus, em 40 dias, numa sul-coreana vinda do Porto, em Portugal.

O novo caso diz respeito a um homem, de 47 anos, espanhol, “que se deslocou a Macau para fazer negócios e não sentia nenhum desconforto", refere uma nota do Centro de Coordenação de Contingência do Novo Tipo de Coronavírus.

"No dia 15 de março, este indivíduo, espanhol, apanhou o voo SU2501 de Madrid (Espanha) para Moscovo (Rússia) e efetuou trânsito para o voo SU204 de Moscovo para Pequim. No dia 16 de março, apanhou o voo NX001 de Pequim para Macau e chegou ao Aeroporto Internacional de Macau às 20:00 horas no mesmo dia", indicaram as autoridades.

As suspeitas chegaram depois de ter sido detetada febre no homem, no posto fronteiriço do aeroporto. Já no Centro Hospitalar Conde de São Januário foi submetido a exames e o resultado foi positivo para a Covid-19.

"Existiam apenas sete passageiros no voo NX001 de Pequim para Macau e os Serviços de Saúde procederão ao acompanhamento necessário a estas pessoas", informaram as autoridades.

Até ao momento foram confirmados 12 casos de Covid-19 em Macau. Dos dez pacientes iniciais, todos receberam alta hospitalar.