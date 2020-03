Renault Cacia cessa atividade até 29 de março

Depois da Autoeuropa e do grupo PSA é a vez da Renault Cacia, em Aveiro cessar a atividade até ao final de março.

Face ao surto do novo coronavírus, a direção da Renault Cacia diz-se confrontada com a necessidade de "realizar uma paragem total da sua atividade entre os dias 18 de março e 29 de março de 2020", lê-se no e-mail enviado aos colaboradores.

Esta decisão resultou de uma reunião entre representantes da empresa e a comissão de trabalhadores. Estes encontros vão repetir-se "periodicamente" de forma a "assegurar uma tomada de decisão atempada e alinhada com as medidas governamentais", consta ainda do mesmo comunicado.

Também esta manhã a Volkswagen Autoeuropa informou que "todos os colaboradores e parceiros que suspende todos os turnos de produção de veículos até ao dia 29 de março, com efeito imediato”, lê-se no comunicado da empresa.

“A fábrica vai manter em funcionamento todos os serviços mínimos necessários. Qualquer alteração decorrente de novas decisões será atempadamente comunicada”, acrescentou.