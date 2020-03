Ohio sai de cena e apenas três estados vão a votos

O governador do Ohio, Mike DeWine, disse na segunda-feira à noite (madrugada de terça-feira em Portugal) que o Departamento de Saúde ia ordenar as assembleias de voto a não abrirem portas esta terça-feira, visando proteger os eleitores e os trabalhadores das referidas assembleias do surto da Covid-19.

Milhões de norte-americanos tensos devido à perspetiva de propagação do novo coronavírus deslocam-se esta terça-feira às urnas para votar nas primárias democratas, entre o ex-vice-presidente Joe Biden e o senador independente Bernie Sanders. O Ohio pôs-se de fora destas primárias, horas antes de o ato eleitoral dar o tiro de partida.

O governador do Ohio, Mike DeWine, disse na segunda-feira à noite (madrugada de terça-feira em Portugal) que o Departamento de Saúde ia ordenar as assembleias de voto a não abrirem portas esta terça-feira, visando proteger os eleitores e os trabalhadores das referidas assembleias do surto da Covid-19.

"Durante esta altura, em que enfrentamos uma crise de saúde pública sem precedentes, realizar uma eleição amanhã forçaria os trabalhadores das assembleias de voto e os eleitores a colocarem-se numa situação de risco de saúde inaceitável, de contraírem o coronavírus", disse DeWine em comunicado.

A decisão do governador do Ohio, republicano, vem em desafio a uma ordem judicial, que havia rejeitado uma tentativa de última hora por parte de DeWine para adiar as primárias até dia 2 de junho.

As eleições no estado ainda não foram desmarcadas, levantando-se questões sobre se os eleitores do estado terão a oportunidade de participar nas primárias com as assembleias de voto encerradas. Endereçando essa questão, DeWine afirmou que o secretário de Estado do Ohio ia pedir aos tribunais para "estender as opções de voto".

"Enquanto as assembleias estarão encerradas amanhã [terça-feira], o secretário de Estado, Frank Larose, irá procurar uma solução através dos tribunais para estender as opções de voto para que cada eleitor que queira votar, lhe seja concedida essa oportunidade", assegurou o governador.

A ordem sem precedentes do governador do Ohio - de encerrar as assembleias porque a tentativa de adiar as primárias nos tribunais falhou - está a criar alguma apreensão. "O que acho mais confuso é se o governador quer cancelar as eleições ou não", disse Rick Hasen ao Politico, professor de lei eleitoral na Universidade da Califórnia-Irvine. "Dizer que se vão encerrar as assembleias não é a mesma coisa que adiar a eleição".

A decisão de DeWine contrasta com os restantes três estados com primárias marcadas para esta terça-feira: Arizona, Flórida e Illinois. Todos estes quatro estados (incluindo o Ohio) declararam o estado de emergência em resposta ao surto.

Embora exista o medo evidente de contrair o vírus nas assembleias, o governador do Arizona, Doug Ducey, declarou que o estado e os responsáveis do Partido Democrata estavam de acordo que as primárias tinham que prosseguir o seu caminho.

"Não temos nenhuma garantia de que haverá um tempo, no futuro, mais seguro do que amanhã", notou Ducey na segunda-feira. "A democracia tem que continuar". O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que a decisão de adiar as primárias cabe a cada estado, mas afirmou: "Acho que adiar é desnecessário".

O Ohio foi o último estado - e o maior - a adiar as primárias devido ao pânico provocado pelo novo coronavírus, que vitimou mais de 80 pessoas nos Estados Unidos. Juntou-se à Geórgia, Louisiana e Kentucky. Nova Iorque também está a considerar adiar as eleições e o Wyoming suspendeu os caucuses e pediu aos eleitores para enviarem o seu voto por correio ou a deixá-los nas assembleias, evitando grandes ajuntamentos.

Campanha a la coronavírus

O surto do novo coronavírus alterou drasticamente as campanhas de Bernie Sanders e Joe Biden. De comícios com milhares de pessoas a eventos online, de debates vivos com os tradicionais apupos ou palmas em apoio, a debates sem audiência (como no domingo).

Ambos os candidatos - Biden com 77 anos e Sanders com 78 anos, estando incluídos nos grupos de risco - estão a tomar as devidas precauções. Lavam as mãos frequentemente, como afirmaram no último debate, e o seu staff de campanha está a trabalhar a partir de casa. Sanders, por exemplo, realizou um comício digital na segunda-feira à noite (madrugada de terça-feira em Portugal) com Neil Young, veterano músico de rock.

A cereja no topo do bolo das primárias desta terça-feira é a Flórida, com 219 delegados em disputa. Mas os outros dois a irem a votos também têm uma parcela de delegados considerável, com o Arizona com 67 delegados, e o Illinois com 155. Joe Biden, que aparenta ter o caminho aberto para ganhar a nomeação presidencial do Partido Democrata, está à frente nas sondagens nos três estados.

Mas Sanders não parece querer deitar a toalha ao chão, ainda. Se não batalha por delegados, o senador do Vermont parece estar a tentar forçar Biden a fazer escolhas e a obrigá-lo a adotar políticas à esquerda. E conseguiu: o antigo senador do Delaware adotou parte do programa progressista do senador durante o debate, prometendo propinas grátis em universidades públicas para estudantes cujas famílias têm um rendimento inferior a 125 mil dólares anuais.

"Quero que o senador [Sanders] continue na corrida", sublinhou Nina Turner, uma das diretoras nacionais da campanha de Sanders, numa entrevista na segunda-feira, desenhando paralelo com as últimas primárias, em que Hillary Clinton venceu a nomeação presidencial. "Acho que os eleitores têm direito a ter uma escolha. Isto não é uma coroação. Sabemos o que se passou na última vez - deu-nos Donald Trump".