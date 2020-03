Fã conseguiu chegar à casa de Ariana Grande para entregar carta de amor. Foi detido

Um fã da cantora Ariana Grande foi detido, em Los Angeles, depois ter tentado entrar na habitação da artista para lhe entregar em mãos uma carta de amor.

Segundo site norte-americano TMZ, o suspeito, com cerca de 20 anos, terá conseguido entrar na propriedade da cantora, no passado fim de semana, e batido à porta pedindo para falar com a mesma, que não se encontrava no local nessa altura.

Fontes revelaram que ainda não é sabido como fã conseguiu contornar as medidas de segurança da propriedade. Acabou por ser detido pela polícia.

As autoridades confirmaram que detiveram um homem perto da casa de Ariana Grande e que o suspeito cuspiu num dos agentes quando estava a ser detido. A polícia encontrou uma carta de amor dirigida à cantora e ainda instruções para chegar à sua casa.