Abastecimento alimentar decorre com normalidade, garante Governo

O Ministério da Agricultura assegurou ontem que o abastecimento alimentar está a decorrer com normalidade, apesar do impacto do Covid-19, mas apelou “à consciência cívica” para que seja feito um “consumo responsável” e adequado às necessidades.

A tutela garantiu que está em “estreita ligação” com todos os intervenientes do setor, “a fim de serem detetados quaisquer constrangimentos em toda a cadeia de abastecimento”.

"Apela-se à consciência cívica que o momento exige, nomeadamente no que se refere a um consumo responsável e criterioso, tendo em conta as necessidades de cada um e, claro está, de todos que nos rodeiam”, vincou o executivo.

Por outro lado, o Ministério da Agricultura reforçou a necessidade de confirmação prévia da informação que chega aos consumidores, devido à disseminação de mensagens falsas sobre a doença.

“Referimos, como exemplo, a informação que circula sobre o risco de transmissão de Covid-19 por ingestão de vegetais crus. A este respeito clarifica-se que a transmissão do novo coronavírus ocorre por via respiratória e conjuntival, mediante contacto entre as pessoas”, sublinhou.