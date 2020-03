Copa América também é adiada para 2021

Devido à evolução mundial do novo coronavírus.

À semelhança da decisão anunciada pela UEFA, também a CONMEBOL decidiu adiar a Copa América de 2020 para 2021.

A 47.ª edição da prova, que vai decorrer na Argentina e Colômbia, foi adiada, tal como o Europeu de futebol, para os dias entre 11 de junho a 11 de julho do próximo ano, anunciou esta terça-feira o organismo que gere o futebol sul-americano.

Debido a la evolución mundial del Coronavirus y con el objetivo de salvaguardar la salud del fútbol sudamericano, @CONMEBOL aplaza la celebración de la 47 edición de Copa América a las fechas del 11 de junio al 11 de julio de 2021



Este é apenas mais um exemplo de como o 2019-nCoV – pandemia que teve origem na China (Wuhan), em dezembro último, mas que tem agora epicentro na Europa –, tem alterado o calendário desportivo um pouco por todo o mundo.

A pandemia já tinha, de resto, condicionado o futebol brasileiro. A Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro já tinha anunciado a suspensão do campeonato carioca (onde está em ação o Fla) nas próximas duas semanas. Já a Taça Libertadores tinha optado pelo adiamento dos próximos jogos.