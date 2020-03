Para proteger avô, neta conta que está noiva pela janela

A fotografia de uma neta com o seu avô está a tornar-se viral nas redes sociais e a emocionar o mundo. Numa altura em que a covid-19 chegou a mais de 100 territórios em todo o mundo e infetou mais de 150 mil pessoas, é necessário ter mais precaução e evitar o contacto social com os mais idosos, um grupo etário bastante sensível ao vírus responsável pela morte de quase cinco mil pessoas.

Como em Portugal, os Estados Unidos também proibiram as visitas a lares de idosos com o intuito de os proteger. No entanto, apesar de se viver tempos diferentes não se deve deixar de celebrar as coisas de sempre.

A neta de um homem, residente num lar de idosos na Carolina do Norte, foi pedida em casamento e queria muito contar ao avô. Apesar de não poder visitar o familiar, a instituição conseguiu colocar o idoso num quarto com janela para que a neta lhe pudesse dar a novidade em pessoa.

O lar Premier Living & Rehab no Facebook partilhou as imagens, onde se pode ver a felicidade da neta e do idoso e o momento em que juntam as mãos pelo vidro que os separa.

"Embora as visitas estejam limitadas neste momento, a nossa equipa sugeriu uma alternativa. Aqui, a neta de um residente diz ao avô que está noiva! Emocionante, e memorável, com toda a certeza! Obrigado por nos permitirem captar este momento!! (publicado com autorização)", pode ler-se na legenda da imagem.