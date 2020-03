Contra o vírus, uma Quarentena Cinéfila com Wim Wenders

Depois de no último sábado ter anunciado o Espaço Nimas, em Lisboa, até 15 de abril, a Medeia Filmes deu início ao ciclo Quarentena Cinéfila. Durante esta semana, com três filmes de Wim Wenders.

Acessível de forma gratuita até à meia-noite desta quarta-feira está já, desde o meio-dia desta terça-feira, O Estado das Coisas - para assistir aqui.

Quinta-feira será diponibilizado o link do clássico Paris, Texas e entre as 12h de sábado e todo o dia de domingo será possível assistir online a Lisbon Story - Viagem a Lisboa.

Os links de acesso são partilhados a cada dois dias, às 12h, no site e nas páginas do Facebook e do Instagram da Medeia Filmes, cuja sala de cinema, na Av. 5 de outubro, em Lisboa, tem data de reabertura prevista para 16 de abril, com programação ainda a anunciar.

O ESTADO DAS COISAS (1982), um filme de WIM WENDERS em cópia restaurada nos cinemas from Leopardo Filmes on Vimeo.