Com mais de 400 infetados, Portugal já não é o mesmo

Com o aumento de casos do novo coronavírus em Portugal e com as medidas tomadas pelo Governo para conter a propagação do coronavírus, as ruas do país já não são as mesmas.

Locais habitualmente cheios, como estações de comboios, encontram-se vazios, os restaurantes estão sem clientes e existem filas para entrar no supermercado. Este é o cenário atual de Portugal continental.

Apesar de ainda ser possível ver muitas pessoas desprotegidas, cada vez se vê mais pessoas com máscara na cara e a utilizarem luvas, para se protegerem do novo vírus que já deixou 433 pessoas infetadas em Portugal.