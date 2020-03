Metro do Porto vai deixar de cobrar viagens

A partir de amanhã, todas as máquinas de venda de títulos e todos os validadores estarão desligados. Trata-se de mais uma medida de combate à propagação do covid-19.

A empresa do Metro do Porto, anunciou que vai deixar de exigir a validação dos títulos Andante já a partir desta quarta-feira, em mais uma medida de combate à propagação do novo coronavírus.

Todas as máquinas de venda de títulos e todos os validadores estarão desligados. "Até indicação em contrário, o carregamento e a validação do Andante deixa de ser necessário e obrigatório", afirma a entidade através de uma publicação nas redes sociais.

De acordo com o balanço desta terça-feira, o total de infetados em Portugal pelo covid-19 é de 448, com uma vítima mortal.