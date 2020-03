Trump quer dar cheques de mil dólares a cada cidadão

Donald Trump quer dar aos norte-americanos mais de mil dólares (mais de 800 euros) em transferências diretas, no âmbito do programa de apoio económico de combate ao novo coronavírus.

“Vamos enviar cheques aos americanos imediatamente (…) Os americanos precisam de dinheiro agora”, disse o secretário do Tesouro dos EUA, Steve Mnuchin, referindo-se às instruções para atenuar o impacto da crise sanitária na economia do país dadas pelo Presidente num ‘briefing’.

“Queremos garantir que têm dinheiro no bolso rapidamente”, explicou Mnuchin, numa declaração que fez de imediato subir as bolsas de valores nos EUA, que têm estado em queda vertiginosa nos últimos dias.

No mesmo ‘briefing’, o presidente disse acreditar que as medidas que estão a ser tomadas permitirão à economia dos Estados Unidos reagir positivamente logo que passe a crise sanitária do novo coronavírus.

“Se fizermos isto bem, o nosso país poderá recuperar e começar a rolar de novo rapidamente”, disse Donald Trump.

O Senado norte-americano vai avaliar o pacote orçamental de emergência aprovado pela Câmara dos Representantes que se destina a ajudar no combate à pandemia da covid-19.

Este financiamento orçamental inclui ajuda às companhias aéreas, a par com um corte no IRS, entre outras disposições, nomeadamente os cheques acima de mil dólares.