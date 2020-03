Lisboa abre duas unidades para realização de testes de rastreio à covid-19

Unidade da Escola Básica Quinta dos Frades, no Lumiar, permitirá realizar entre 300 a 400 testes diários. Centro de Rastreio Móvel a ser instalado no Parque das Nações terá capacidade para 150 testes diários. Ambas entram em funcionamento no final da semana.

Vão ser instaladas duas unidades em Lisboa para realização de testes de rastreio ao vírus covid-19, anunciaram esta terça-feira a Câmara Municipal de Lisboa e a Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo.

Uma das unidades será instalada na Escola Básica Quinta dos Frades, no Lumiar, onde será possível realizar entre 300 a 400 testes diários. Vai ser ainda criado um Centro de Rastreio Móvel (drive-thru) no Parque das Nações, semelhante ao que foi montado na cidade do Porto, com capacidade para realizar 150 testes por dia.

"Os testes nestas unidades de despistagem, a cargo dos laboratórios Germano de Sousa e Unilabs, serão feitos aos cidadãos que tenham prescrição médica passada unidades de saúde do SNS", sublinham através de uma nota enviada às redações.

Todos os testes são gratuitos. As unidades entram em funcionamento no final desta semana.