CP reduz 25% das ligações a partir desta quarta-feira

Medida está relacionada com a redução global de procura na ordem dos 60%.

A CP – Comboios de Portugal anunciou esta terça-feira que vai reduzir as ligações ferroviárias diárias para 1050 por dia. Atualmente eram realizadas 1400. A medida tem início já esta quarta-feira. Segundo a empresa ferroviária a medida mantém, ainda assim 75% da oferta regular de comboios.

A medida surge depois de a CP ter verificado uma redução global da procura de viagens na ordem dos 60%.

A queda na procura está relacionada com a covid-19 e por isso, no âmbito do plano de contingência, “a empresa definiu cenários de laboração adequados à evolução da situação de pandemia”.

No sentido de dar resposta às “reais necessidades” de mobilidade da população, a CP vai então proceder ao ajustamento da oferta que resulta numa redução do numero de comboios a realizar.

A informação sobre os comboios a realizar será atualizada ao final do dia de hoje em www.cp.pt.