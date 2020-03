Biden limpa os três estados nas primárias democratas com vantagem de dois dígitos sobre Sanders

O ex vice-presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, obteve uma tripla vitória nas primárias do Partido Democrata na terça-feira. E varreu todos os três estados em disputa - Illinois, Arizon e Florida - com dois dígitos de vantagem sobre o senador independente Bernie Sanders. Agora, se dúvidas ainda houvessem, é quase certo que Biden se torne o nomeado presidencial e que enfrente Donald Trump em novembro.

Na Florida, a vitória de Biden foi esmagadora: ganhou com uma vantagem de quase 40 pontos percentuais sobre Sanders. No Illinois, por mais de 20% e o Arizona, ainda com apenas 88% dos votos contados, o vice de Barack Obama tem uma vantagem de mais de 12%, segundo o New York Times.

O antigo senador do Delaware só precisa de ganhar 47% dos restantes delegados para arrecadar a nomeação presidencial, enquanto Sanders tem uma tarefa muito mais hercúlea: precisa de 63% dos delegados. Matematicamente não é impossível que o senador socialista democrático ganhe a nomeação, mas politicamente a coisa é diferente. Sanders não tem apenas que ganhar todos os restantes estados, mas com uma larga vantagem sobre Biden.

A partir de sua casa em Wilmington, Delaware, Biden dirigiu-se aos seus apoiantes através de um stream em direto e aproveitou para apelar novamente à base de Sanders, como o tinha feito na última ronda eleitoral. "Estou-vos a ouvir. Sei o que está em causa. Sei o que temos que fazer", assegurou o ex-vice.

Depois desta noite, e com 2176 distribuídos até agora desde o início da corrida, Biden tem 1147 delegados e Sanders 861.

Devido ao surto da covid-19 (que tem agora em todos os estados), estas serão as últimas primárias a serem realizadas neste mês de março. O Ohio ia votos esta terça-feira, mas as primárias foram canceladas por causa da epidemia, que já matou mais de 100 pessoas nos EUA.