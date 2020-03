Portugal já detetou 62 casos importados. Isolamento e controlo de febre para quem chega de zonas de risco em estudo

Até esta terça-feira foram diagnosticadas com covid-19 62 pessoas que tinham estado no estrangeiro e 24 iniciaram cadeias de transmissão. Maioria dos casos está ligado a Espanha e Itália, já com voos suspensos, mas foram também detetados casos ligados a outros países europeus como França e Suíça e há um caso ligado ao Irão.

Estão a ser equacionadas novas medidas para controlar as entradas no país, nomeadamente nos aeroportos. Até aqui não tem havido rastreio à entrada, mesmo para quem chega de zonas com mais casos, sendo pedido que em caso de sintomas contacte a linha SNS24 e em alguns casos preencha um inquérito para eventual despiste de contactos.

A diretora-geral da Saúde admitiu esta quarta-feira que, com o escalar da epidemia, poderão ser implementadas novas medidas. Questionada pelo i sobre o facto de continuarem a ser detetados casos ligados a vários países europeus com os quais se mantêm ligações aéreas, nomeadamente França ou Suíça, e se será imposto o controlo de temperatura ou o pedido de isolamento por 14 dias, Graça Freitas disse que ambos os cenários estão a ser equacionados, notando no entanto que se prevê uma menor circulação de pessoas nomeadamente com o encerramento da fronteira com Espanha para fins de turismo. A "quarentena" obrigatória para quem chega de zonas afetadas começou a ser implentadas há várias semanas em diferentes países e é regra também na China, nomeadamente em Macau. Já o controlo de febre à entrada foi implementado também em diferentes países ainda em janeiro, inclusive em Itália que tinha voos diretos para Wuhan, mas não foi recomendado pela Organização Mundial de Saúde, por não ser considerado eficaz. Também a ministra da Saúde e Graça Freitas justificaram várias vezes que a toma de medicação pode mascarar por exemplo um quadro febril.

Dos mais de 600 casos no país, 62 são pessoas que contraríram a doença no estrangeiro e, segundo a informação disponível nos boletins da DGS, 24 levaram a cadeias de transmissão. A maioria dos casos importados tem ligação a Espanha (18), Itália (17), França (13) e Suíça (8). Há ainda casos ligados a Alemanha e Áustria, Andorra, Bélgica, Irão, Países Baixos e Reino Unido.