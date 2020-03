Suspensos todos os voos internacionais de e para a UE

António Costa anunciou nesta terça-feira que a partir das 24h de quarta-feira estarão suspensos os voos internacionais de fora da União Europeia com destino a Portugal e também para fora da UE, a partir de Portugal, depois de ser ter reunido com o Conselho Europeu, através de videoconferência.

No entanto, o primeiro-ministro afirma que vão ser tomadas exceções. Em países onde existem grandes comunidades portuguesas, como é o caso do Canadá, Venezuela, África do Sul e EUA, irão continuar a existir voos.

Os PALOPs e as cidades brasileiras de São Paulo e Rio de Janeiro também poderão continuar a efetuar voos para o país, embora o número de ligações com o Brasil vá sofrer ajustes.

No interior da União Europeia continua a ser possível efetuar ligações aéreas. No entanto, poderão ser feitos acordos entre países - como aconteceu já entre Portugal e Espanha - para encerrar fronteiras, bem como ligações aéreas.