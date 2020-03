Mulher de 103 anos vence covid-19

A Organização Mundial da Saúde decretou que a taxa de mortalidade para pessoas com mais de 80 anos infetadas com covid-19 é de 21,9%.

Uma mulher de 103 anos, infetada com o novo coronavírus, recuperou da infeção, avançaram as autoridades de saúde do Irão, esta terça-feira, citadas pela Agência de Notícias da República Islâmica.

Depois de uma semana internada, a doente não identificada teve uma “recuperação total” e teve alta hospitalar de um hospital, assegurou Navid Danayi, chefe da Universidade de Ciências Médicas da Universidade de Semnan.

Apesar de os idosos serem um dos grupos mais sensíveis à doença covid-19, responsável pela morte de mais de sete mil pessoas em todo o mundo, esta não é a primeira idosa a recuperar no país. Também um homem de 91 anos já tinha recuperado da infeção, na região de Kerman, apesar de ter condições médicas pré-existentes, como asma e hipertensão.

Os profissionais de saúde não explicaram qual o tratamento aplicado aos dois doentes recuperados. Há mais de 16 mil pessoas infetadas no Irão com covid-19 e já houve registo de 1135 vítimas mortais, até esta quarta-feira.