Festival da Eurovisão cancelado

O Festival da Eurovisão 2020 foi cancelado, esta quarta-feira. Em comunicado, a organização do festival garante ter explorado várias alternativas que permitissem que o evento acontecesse, porém, devido à pandemia da covid-19, é “com tristeza” que anunciam esta decisão.

O festival, que teve a primeira edição em 1956, iria decorrer entre os dias 12 e 16 de maio. No comunicado, não é posta de parte a hipótese de manter a localização numa próxima edição, que a organização espera ser em 2021.

Apesar de lamentar o cancelamento do festival, que este ano ia ter lugar em Roterdão, Sietse Bakker, o produtor executivo do evento escreve que as consequências desta decisão “não se comparam aos desafios que as pessoas afetadas, direta ou indiretamente, pelo novo coronavírus vão enfrentar”.