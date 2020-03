PJ apreende cocaína escondida em sucata

A Polícia Judiciária (PJ) deteve um empresário de 39 anos suspeito do crime de tráfico internacional de estupefacientes. Durante a operação, a PJ apreendeu 138 quilos de cocaína que chegou a Portugal escondida em duas estruturas metálicas, no meio de toneladas de sucata.

A operação foi feita em conjunto com a Diretoria de Faro e com a Autoridade Tributária e Aduaneira do porto de Leixões.

Em comunicado, a Polícia Judiciária informou que vai continuar as diligências e "eventual conhecimento da rede internacional de tráfico de estupefacientes que, com este método, vinha introduzindo cocaína na Europa".

O homem detido será presente a tribunal para primeiro interrogatório e aplicação das devidas medidas de coação.