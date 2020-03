Violinistas tocam música do Titanic em supermercado | VÍDEO

Bonnie Von Duyke e Emer Kinsella são violinistas e decidiram tocar num supermercado nos Estados Unidos, na secção do papel higiénico onde as prateleiras estão completamente vazias, a música “Nearer My God to Thee”, tocada no filme Titanic, no momento que o navio está a afundar. O vídeo, partilhado nas redes sociais, já obteve milhares de partilhas.

As mulheres utilizaram coletes salva-vidas enquanto tocavam a música associada ao desastre e ao fim, num momento em que a covid-19 esta a mudar o mundo que conhecemos. “Parece mesmo que estamos num navio a afundar e isso fez-me lembrar o Titanic”, contou Bonnie von Duyke à BBC.

A violonista disse esperar que este momento além de ser motivo para "uma boa gargalhada" possa trazer "esperança" a toda a população que enfrenta a epidemia.

Com o aparecimento da covid-19, a corrida aos supermercados tem sido grande por parte da população e um dos objetos que tem esgotado com mais facilidade é o papel higiénico."Como grande fã do Titanic estava a pensar na roupa e nos fatos e pensei também que o corredor do papel higiénico era uma grande ideia para o cenário porque é só um corredor vazio, não está lá nada”, explicou Emer Kinsella, justificando a escolha do corredor.

"Quando começámos a tocar o público pareceu gostar. Primeiro não sabíamos se alguém ia levar a mal, mas depois as pessoas estavam a rir, entusiasmadas. Mesmo os seguranças não se importaram com a nossa presença", contou Kinsella.