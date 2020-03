Fábricas de automóveis paradas? SIM apela à doação de máscaras aos profissionais de saúde

O Sindicato Independente dos Médicos lançou esta tarde um apelo para que as indústrias que estão a suspender ou diminuir atividade por causa da epidemia de coronavírus doem máscaras que tenham disponíveis ao Serviço Nacional de Saúde. Denunciando mais uma vez a falta de material em muitos serviços, o SIM pede que todo o material disponível seja canalizado para os hospitais e centros de saúde.

"Perante a irresponsabilidade e incompetência de quem teve dois meses para preparar respostas e a proteção dos profissionais da saúde, perante a carência dramática dos mais elementares meios de proteção respiratória, o SIM apela a todos os responsáveis de indústrias cujos trabalhadores usam na sua atividade diária máscaras de proteção respiratória (indústria automóvel, extração de minérios, pinturas, agricultura, limpeza de matos e terrenos) e que estão e estarão com atividade reduzida, para disponibilizarem essas máscaras aos profissionais de saúde dos hospitais e centros de saúde", lê-se num comunicado publicado online.

As duas maiores fábricas de automóveis do país estão já paradas por causa da epidemia. O grupo PSA anunciou a suspensão do fabrico em todas as unidades europeias, decisão que abrange a partir desta quarta-feira a fábrica de Mangualde. A Autoeuropa suspendeu a produção até ao final do mês.

O SIM fez esta semana um inquérito a médicos sobre a capacidade de resposta à covid-19: 83,5% dos médicos que responderam consideram que a sua instituição não está preparada para esta epidemia de COVID-19; 85% dos médicos respondentes consideram que não foram tomadas as medidas adequadas no tempo adequado e 82% responderam não ter equipamento de proteção individual em quantidade suficiente para os vários casos previsíveis, divulgou o sindicato.