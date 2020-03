Stranger Things adiado devido ao coronavírus

Um mês depois de começar as filmagens, a produção de Stranger Things, série norte-americada da Netflix, foi interrompida devido à pandemia do Coronavírus.

Numa entrevista para a Variety, revista semanal especializada em cinema, o produtor e realizador da série, Shawn Levy, disse que no dia 13 de março que a produção ia ser encerrada. "Estava em chamadas com a Netflix enquanto realizava takes e a bloquear cenas. Partilhei as notícias com o cast e a equipa de filmagens que iríamos parar a produção por precaução. Não temos membros doentes e ninguém demonstrou sintomas, mas pareceu-me a medida certa".

O cineasta disse que esta suspensão temporário é um "momento agridoce" e intensa uma vez que depois depois de gravar quatro temporadas juntos existe "um sentimento de familiaridade entre todos" Levy comentou ainda que parece estranho parar a produção desta temporada, que já estava a ser gravada há um mês, porque "estava tudo a desenrolar bem".

Uma das primeiras reações da equipa da série foi perguntar como é que estes seriam protegidos financeiramente e, segundo o produtor, "a Netflix concordou pagar à equipa dois turnos de 40 horas semanais durante o hiato". "Estou feliz que a Netflix esteja a fazer o correto para a saúde e bem estar das pessoas que trabalham nesta série".

Devido aos atrasos da produção, torna-se incerto se a série irá ser lançado ainda este ano, como era suposto, ou se terá que adiada para 2021.

Para além do Stranger Things, a Netflix colocou uma pausa em todas as séries que estava a produzir de momento. Nomeadamente, séries como The Witcher, Grace and Frankie, Russian Doll e o filme Red Notice.