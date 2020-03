Dona da Zara e Massimo Dutti fechou as 335 lojas que tem em Portugal

A multinacional já tinha fechado 1600 lojas em Espanha no sábado, no mesmo dia, em que o Governo instituiu o estado de emergência.

O grupo espanhol Inditex, dono da Zara e Massimo Dutti, entre outras marcas, decidiu fechar “temporariamente” a partir de ontem as 335 lojas que tem em Portugal devido ao novo coronavírus.

"Seguimos as recomendações de várias instituições e, principalmente, queremos apoiar a luta contra a pandemia", disse a fonte oficial da empresa com sede em Arteixo, na Galiza, região espanhola que faz fronteira com o norte de Portugal.

A multinacional já tinha fechado 1600 lojas em Espanha no sábado, no mesmo dia, em que o Governo instituiu o estado de emergência.

O grupo Inditex tem em Portugal 85 lojas Zara, 50 Pull&Bear, 48 Bersha, 44 Stradivarius, 41 Massimo Dutti, 33 Oysho, 28 Zara Home e seis Uterque e importa produtos de 161 fornecedores com 1.344 fábricas.