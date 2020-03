Estado de emergência entrou oficialmente em vigor. As imagens das ruas desertas

O estado de emergência decretado nesta quarta-feira entrou oficialmente em vigor. Não existe ainda obrigação de recolher obrigatório, mas os portugueses levaram a sério o apelo para se resguardarem nas suas casas no esforço conjunto do combate ao novo coronavírus, como se vê pelas ruas desertas de Lisboa, de Cascais e de Sintra.

Na Praça do Rossio, em Lisboa, veem-se apenas circular alguns automóveis aos primeiros minutos da entrada em vigor do estado de emergência. A Rua Augusta está completamente deserta, lembrando a Baixa dos anos da crise, antes do boom do turismo:

Ainda em Lisboa, na Praça de Espanha, também não há movimento, nem de automóveis:

Sintra à hora da entrada em vigor do estado de emergência:

E o centro da vila de Cascais, poucos minutos antes da meia-noite: