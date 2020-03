Seis distritos vão estar sob aviso amarelo devido à chuva na sexta-feira. Máximas chegam aos 26 graus esta quinta-feira

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocou seis distritos sob aviso amarelo esta sexta-feira devido à previsão de chuva ou aguaceiros fortes.

Évora, Faro, Santarém, Beja, Castelo Branco e Portalegre vão estar sob aviso amarelo entre as 12h00 e as 21h00 de amanhã, sexta-feira, devido à previsão de períodos de chuva ou aguaceiros, por vezes fortes.

Amanhã está também prevista uma descida das temperaturas.

Esta quinta-feira é esperado céu muito nublado, apresentando-se em geral pouco nublado até final da manhã. Segundo o IPMA são ainda esperados aguaceiros a partir do início da tarde, mais prováveis no interior das regiões Norte e Centro e possibilidade de ocorrência de trovoada durante a tarde, em especial no interior das regiões Norte e Centro.

As temperaturas mínimas no continente vão oscilar entre os 6 graus, na Guarda, e os 14, em Faro. As máximas vão oscilar entre os 17 graus, na Guarda, e os 26, em Setúbal.