Qualidade do ar vai baixar nos próximos dois dias

Uma massa proveniente dos desertos do Norte de África vai provocar o aumento da concentração de partículas em suspensão, segundo a Agência Portuguesa do Ambiente.

Nos próximos dois dias, uma massa proveniente dos desertos do Norte de África vai provocar o aumento da concentração de partículas em suspensão. A informação é avançada pela Agência Portuguesa do Ambiente (APA) que, em comunicado, explica que a massa proveniente dos desertos vai promover "uma potencial situação de fraca qualidade do ar generalizada para todo o território continental e do Arquipélago da Madeira até à madrugada de 20 de março".

Segundo a APA, as partículas poluentes "têm efeitos na saúde humana, principalmente na população mais sensível, crianças e idosos, cujos cuidados devem ser redobrados durante a ocorrência destas situações".