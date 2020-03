Homem mata mulher e tenta suicidar-se em Oliveira do Hospital

Um homem, com cerca de 50 anos, matou a tiro a mulher, esta quinta-feira, e de seguida tentou suicidar-se. O crime ocorreu em Nogueira do Cravo, concelho de Oliveira do Hospital. Segundo o i apurou, o homem é motorista de mercadorias e o casal tinha duas filhas, uma com 15 anos e outra com 20 anos.

De acordo com a TVI24, o homem tentou cometer o suicídio, mas ainda "luta pela vida", referiu o comandante dos bombeiros voluntários de Oliveira do Hospital. Segundo o mesmo canal, o casal tinha já um historial de violência doméstica, sendo a mulher vítima de violência doméstica há vários anos.

A propósito da violência doméstica, a Associação Portuguesa de Apoio à Vítima reforçou nos últimos dias a linha de apoio à distância, através da linha gratuita 116 006. Também a Comissão para a Cidadania e a Igualdade de Género pede que as denúncias e pedidos de ajuda sejam feitos pela linha de apoio (800 202 148) ou através do e-mail violencia.covid@cig.gov.pt.