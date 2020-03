Clara de Sousa partilha fotografia rara sem maquilhagem e ao lado da filha

Jornalista revela uma das atividades que encontrou para se manter ocupada com a fiha.

Em casa com a filha, Clara de Sousa partilhou nas redes sociais uma imagem onde surge descontraída e onde revela uma das atividades que encontrou para estes dias de isolamento.

De óculos e sem maquilhagem, a jornalista conta que decidiu fazer bricolage com a filha.

"Mãe e filha entretidas com bricolage a fazer um trabalho que no 'meu tempo' fazíamos na disciplina de trabalhos manuais no preparatório. Diz-me a minha filha que nunca fez. Então 'bora' lá!", contou.